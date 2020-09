Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Technik aus parkenden Autos gestohlen

Vreden (ots)

Auf Fahrzeugtechnik abgesehen hatten es Diebe in der Nacht zum Donnerstag in mehreren Fällen in Vreden. So machten sich die Täter am Middelwegg an einem Wagen zu schaffen und bauten das Lenkrad aus dem BMW aus; an der Hengeleoer Straße bauten die Unbekannten den Bordcomputer eines BMW aus und an der Händelstraße entwendeten sie aus einem Mercedes die Navigationskonsole. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

