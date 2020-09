Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Rhede - "Handwerker" auf Kundenfang

Bocholt/Rhede (ots)

Erst preisen sie vermeintlich kostengünstig ihre Dienste an, dann wollen sie abkassieren und präsentieren hohe Rechnungen: Fahrende Handwerker haben am Donnerstag in zahlreichen Haushalten im Raum Bocholt und Rhede versucht, "Kunden" zu gewinnen. Dabei geht es um Arbeiten am Pflaster oder an der Hausfassade, am Dach oder um Reinigungsarbeiten.

Die Polizei rät in Zusammenhang mit ungebetenen Angeboten an der Haustür zur Vorsicht. Kein seriöser Handwerksbetrieb würde so vorgehen. Lassen Sie grundsätzlich keine Handwerker ins Haus, die Sie nicht zuvor beauftragt haben. Auch das Annehmen solcher Angebote kann mit bösen Überraschungen enden - zum Beispiel von nicht fachgerecht durchgeführten Arbeiten über zu hohe Rechnungen bis zu Steuervergehen. Wer sich von den englischsprachigen Wanderarbeitern bedrängt fühlt, sollte über den Notruf "110" die Polizei verständigen.

