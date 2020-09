POL-ME: 30 E-Bikes aus Lagerhalle entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise - Hilden - 2009008

Polizei Mettmann

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (31. August 2020) auf Dienstag (1. September 2020) in die Lagerhalle eines Fahrradgeschäfts im Hildener Inudstriegebiet eingebrochen und haben dort rund 30 abgestellte hochwertige E-Bikes entwendet. Das örtlich zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatten sich die Täter zwischen 17 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag gewaltsam Zugang durch ein Fenster eines Rolltors in die Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße verschafft. Hier haben sie dann die Zahlenschlösser der gesichert abgestellten E-Bikes geknackt und dann anschließend auf bislang noch unbekannte Art und Weise aus der Lagerhalle abtransportiert. Dazu öffneten sie augenscheinlich ein Rolltor, welches ebenfalls mit einem Zahlenschloss gesichert war.

Der bei dem Einbruch entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro summieren.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Dienstag (1. September 2020) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lagerhalle an der Otto-Hahn-Straße (Höhe Hausnummer 24) gemacht oder vielleicht auch einen Lkw oder Transporter gesehen, auf den die E-Bikes aufgeladen wurden? Wer kann Angaben über den Verbleib der Fahrräder machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

