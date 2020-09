Polizei Mettmann

POL-ME: Kradfahrer bei Zusammenstoß verletzt - Ratingen - 2009006

Mettmann (ots)

Ein 83-Jähriger Düsseldorfer übersah am Dienstagnachmittag (01. September 2020) beim Einfahren in eine Parklücke auf der Poststraße in Ratingen das entgegenkommende Krad eines 20-jährigen. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei so schwer, dass er zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war passiert:

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 83-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW Golf die Poststraße in Fahrtrichtung Freiligrathring. In Höhe der Haus-Nummer 30 hatte er die Absicht, in eine gegenüberliegende Parklücke einzuparken. Beim Überqueren des Fahrstreifens übersah er hierbei den entgegenkommenden 20-jährigen Ratinger, welcher mit seiner KTM die Poststraße aus Richtung Freiligrathring befuhr.

Der VW Golf touchierte das Krad des 20-Jährigen, so dass der Fahrer zu Fall kam. Der Ratinger wurde durch den Sturz verletzt. Er konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und wiesen nur leichte Beschädigungen auf.

