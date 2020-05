Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tatverdächtiger nach Streitigkeiten an Christi Himmelfahrt festgenommen

Nach Streitigkeiten, in deren Verlauf ein Mann am Donnerstag, 21. Mai (Himmelfahrt) mit einer Stichverletzung in Heilbronn, Bereich Mannheimer Straße / K3 verletzt wurde, konnte nun ein dringend Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden (vgl. hierzu Pressemitteilung vom 22.Mai). Bei der Auseinandersetzung am Vatertag hatte ein Unbekannter im Bereich des K3 mit einem spitzen Gegenstand einem 42-Jährigen eine Stichverletzung im Rücken zugefügt. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nun zu der vorläufigen Festnahme eines 29-jährigen Deutschen am Donnerstagmorgen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, den 42-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben. Aufgrund der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft Heilbronn von einem versuchten Tötungsdelikt aus und hat einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen beantragt. Dieser wurde heute von einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

