Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auffahrunfall mit 20.000 Euro Schaden

Mit seinem Mercedes-Kleintransporter fuhr ein 38-Jähriger am Donnerstagnachmittag auf einen haltenden PKW auf. Dessen 29-jähriger Fahrer musste gegen 15.30 Uhr in der Theresienstraße verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende Vito-Lenker erkannte das offensichtlich zu spät und fuhr gegen das Heck der Mercedes-Benz A-Klasse. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Massenbachhausen: Auto beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr am Donnerstag hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Fiat beschädigt und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Ein 74-Jähriger parkte seinen Fiat Doblo Maxi in der Goethestraße in Massenbachhausen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam entdeckte er einen frischen Unfallschaden an seinem Auto. Der Unfallverursacher hatte den Unfall weder beim Besitzer des Fiat noch bei der Polizei gemeldet. Wer gesehen hat, wie der Fiat beschädigt wurde oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Nordheim: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich eine 79-Jährige am Mittwochabend bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad in Nordheim. Die Frau fuhr auf der Straße "Im Pfädle", als sie vermutlich die dortigen Treppenstufen übersah und diese herunterstürzte. Bei dem Sturz erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Friedrichshall: Heckenbrand gelöscht

Vermutlich eine weggeworfene Zigarette war die Ursache eines Brandes am Donnerstagabend in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Gegen 19.15 Uhr geriet die Hecke eines Anwesens in der Ohrnberger Straße in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf das Haus verhindert werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Erneut Frau begrabscht

Am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, hat ein Unbekannter in Bad Friedrichshall-Jagstfeld eine 47-Jährige am Gesäß begrabscht. Der junge Mann flüchtete dann mit einem älteren Herrenrad von dem Tatort in der Dresdener Straße. Der Grabscher kann wie folgt beschrieben werden: - Junger Erwachsener - Graue Jogginghose - Dunkles Oberteil - Bekleidet mit Mütze oder Kappe

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Diebstahl von Fahrrädern

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagmorgen zwei Mountainbikes von einem Fahrradunterstand einer Firma in Neckarsulm gestohlen. Der Täter knackte in den Unterständen in der NSU-Straße die Schlösser der Fahrräder und fuhr damit davon. Der Wert der Mountainbikes beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Friedrichshall: Auf B 27 in Gegenverkehr geraten - Auto gestreift

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 59-Jährige mit ihrem Ford am Donnerstagmorgen auf der B 27 in den Gegenverkehr. Die Ford-Fahrerin war von Neckarsulm in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs, als sie gegen 8.30 Uhr den Mittelstreifen überfuhr und den entgegenkommenden Ford Ka eines 73-Jährigen streifte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings erstreckte sich der Schaden an den Fahrzeugen sich über die gesamte Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

A6/Erlenbach: Auto überschlägt sich - Zwei Leichtverletzte

In der Nacht auf Freitag überschlug sich der 61-jährige Fahrer eines Mercedes-Wohnmobils alleinbeteiligt auf der A6 im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg. Vermutlich weil der 61-Jährige gegen 0.30 Uhr eingeschlafen war, ereignete sich der Unfall im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Nürnberg. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Camper geriet dabei in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

Oedheim: Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagmorgen, zwischen 8 und 10 Uhr, hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich einem weißen Transporter, einen in der Hauptstraße in Oedheim geparkten Ford Fiesta beschädigt. Der Unfallverursacher ist davongefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern, wurde allerdings von einer derzeit noch unbekannten Zeugin fotografiert. Das Polizeirevier Neckarsulm bittet diese Frau und weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

