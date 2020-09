Polizei Mettmann

POL-ME: Ein schwer verletzter Fahrgast nach Verkehrsunfall mit Linienbus - Heiligenhaus - 2009005

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.09.2020) ist es in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Um 16:15 Uhr befuhr der 51-Jährige Fahrer eines Linienbusses den Höseler Platz in Richtung der Talburgstraße. In Höhe der Hausnummer 9 ist es plötzlich zum Zusammenprall mit dem PKW Renault eines 34-Jährigen Heiligenhausers gekommen, der aus einer Parklücke angefahren ist um in der Talburgstraße weiter zu fahren.

Beide Fahrer blieben unverletzt, in dem Linienbus ist jedoch auf Grund des Zusammenpralls ein 81-Jähriger Fahrgast aus Heiligenhaus innerhalb einer Sitzgruppe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht, an der Hüfte und an einem Arm zugezogen. Er wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

Der Gesamtschaden wird auf 4500 Euro geschätzt, der Renault des Heiligenhausers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Höseler Platz gesperrt.

