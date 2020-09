POL-ME: Schulwegunfall: Zehnjähriger Junge leicht verletzt - Langenfeld - 2009004

Polizei Mettmann

Am Dienstagmorgen (1. September 2020) ist in Langenfeld ein zehn Jahre alter Junge auf seinem Weg zur Schule bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Das war passiert:

Gegen 7:40 Uhr war der Zehnjährige auf seinem Fahrrad in Richtung Eichenfeldstraße über die Straße "Im Schaufsfeld" gefahren. Als er an der Kreuzung mit der Johannesstraße die Straße überquerte, übersah er die von rechts kommende vorfahrtberechtigte Fahrerin eines weißen VW Golf, die mit ihrem Wagen in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge zu Boden fiel und mit dem Kopf aufschlug. Glücklicherweise trug er jedoch einen Helm, weshalb er keine schlimmeren Kopfverletzungen davontrug. Die Autofahrerin, eine 38-jährige Langenfelderin blieb unverletzt. Der Junge wurde ambulant in einem herbeigerufenen Rettungswagen behandelt, musste aber nicht mit ins Krankenhaus.

Sowohl an dem Fahrrad des Jungen als auch an dem Auto der Langenfelderin entstand ein Sachschaden - dieser wird auf eine Höhe von insgesamt knapp 1.000 Euro geschätzt.

