POL-ME: Neuer Rekord: Gleich 60 neue Polizistinnen und Polizisten für die Kreispolizeibehörde Mettmann - Kreis Mettmann - 2009002

Mettmann (ots)

Ein freudiger Tag für die Kreispolizeibehörde Mettmann: Am Dienstag (1. September 2020) begrüßte Landrat Thomas Hendele in seiner Funktion als Polizeichef 60 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei ihrem Dienstantritt im Kreis Mettmann. So viele neue Kolleginnen und Kollegen auf einen Schlag hatte es für die Kreispolizeibehörde Mettmann in der Vergangenheit bislang nie gegeben - die 60 neuen Polizistinnen und Polizisten stellen somit einen Rekord im so genannten "Nachersatz" dar.

Unter den 60 neuen Kolleginnen und Kollegen sind insgesamt 55 junge Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare, die nach drei Jahren Bachelorstudium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung sowie den bestandenen Prüfungen nunmehr gut ausgebildet ihren Dienst im Streifendienst, in einem Kriminalkommissariat oder bei der Verkehrsüberwachung aufnehmen. Hinzu kommen fünf weitere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, welche von anderen Polizeibehörden zur Kreispolizei nach Mettmann gewechselt sind.

"60 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte für den Kreis Mettmann - das ist ein absoluter Rekord für uns und daher natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht für die Polizei, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Sicherheit im Kreis Mettmann: So können wir - trotz wachsenden Herausforderungen - die Präsenz der Polizei sichtbar steigern und weiterhin ansprechbar für alle Menschen im Kreis Mettmann bleiben", sagte Landrat Thomas Hendele.

Auch die Abteilungsleiterin der Kreispolizeibehörde Mettmann, Ursula Holz, freute sich über die Vielzahl neuer Kolleginnen und Kollegen, die nunmehr in allen zehn kreisangehörigen Städten ihren Dienst versehen werden. In Ihrer Begrüßung richtete sie sich direkt an die neuen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten: "Die Polizei genießt nach wie vor ein hohes Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich bin mir sicher, dass Sie durch Ihr professionelles und konsequentes Auftreten diesem Vertrauen gerecht werden. Ich wünschen Ihnen eine tolle Zeit in unserem Kreis und - kommen Sie immer gesund nach Hause", so die Leitende Polizeidirektorin.

Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen wegen der Corona-Pandemie fand die Vereidigung der neuen Beamtinnen und Beamten am Dienstag zweigeteilt statt. Thomas Decken, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz, vereidigte die neuen Kolleginnen und Kollegen in zwei Gruppen, jeweils morgens und mittags am Hauptgebäude der Kreispolizei am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann. Anschließend ging es für die neuen Polizistinnen und Polizisten dann erstmals als frisch gebackene Polizeivollzugsbeamte auf ihre Dienststellen.

