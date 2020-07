Polizei Bielefeld

POL-BI: Nicht bereit für eine Schutzmaske - Fahrgast schlägt Taxifahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Weil ein Taxichauffeur am Samstag, 04.07.2020, seine beiden Fahrgäste zum Anlegen von Atemschutzmasken aufforderte, kam es zu einer Auseinandersetzung an der Berliner Straße.

Gegen 21:30 Uhr hielten zwei Männer ein Taxi an. Im Bereich der Kreuzung Berliner Straße und Hauptstraße stiegen sie in den Wagen eines 56-jährigen Bielefelders. Vor Antritt der Fahrt sollten die beiden eine Schutzmaske anlegen. Als sich die Fahrgäste weigerten, forderte der Taxifahrer sie zum Aussteigen auf.

Bevor die zwei Unbekannten das Taxi widerwillig verließen, beleidigten sie den 56-Jährigen. Außerhalb des Autos schlug ein Mann dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verschwanden beide Männer in Richtung Treppenplatz .

Polizeibeamte trafen das Duo nicht mehr in der Nähe an. Der Taxifahrer erlitt eine deutliche Verletzung im Augenbereich und wollte nach der Erstattung einer Anzeige in ein Krankenhaus fahren.

Der Taxifahrer beschrieb die zwei Fahrgäste:

Beide Männer sollen zwischen 35 und 40 Jahre alt sein und könnten osteuropäischer Herkunft sein.

Der Mann, der zuschlug, war zwischen 175 cm und 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und eine Glatze. Er war bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer blauen Jeanshose.

Der zweite Mann, war circa 175 cm groß und hatte eine füllige Statur. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell