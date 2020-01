Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Frankenstraße/Siemensstraße eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bocholt zu. Sie hatte die Frankenstraße in Richtung Innenstadt befahren und wurde gegen 10.30 Uhr vom Pkw eines 45-jährigen Bocholters erfasst, der von der Siemensstraße auf die Frankenstraße abgebogen war. Die Fahrradfahrerin hatte an der Stelle grundsätzlich Vorfahrt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

