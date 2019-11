Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191125 - 1211 Frankfurt-Frankfurter Berg: Kontrolle wegen Betäubungsmittel

Frankfurt (ots)

(ne) Eine Kontrollmaßnahme von Beamten des 14. Polizeireviers verlief gestern Nachmittag am Frankfurter Berg erfolgreich.

Aufgrund eingegangener Hinweise richteten die Polizisten ihr Augenmerk auf den Bereich Berkersheimer Weg/Julius-Brecht-Straße. Hier war vor allem eine Gaststätte in den Fokus geraten, nachdem sich einige verdächtige Personen eilig dorthin begeben hatten. Im Lokal angekommen, wurden zehn Personen kontrolliert, die wegen BtM-Delikten bereits polizeilich bekannt sind. Zwar konnte bei keiner der Personen etwas aufgefunden werden, jedoch roch es in der gesamten Gaststätte verdächtig nach Marihuana. Den Grund dafür fanden die Beamten schließlich versteckt unter Tischen und hinter der Heizung. 37 g Marihuana und 5,5 g Haschisch stellten die Polizisten am Ende sicher. Der Eigentümer dessen gab sich erwartungsgemäß nicht zu erkennen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell