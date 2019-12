Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflüchtiger Ford gesucht

Birkenfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht; Am Sonntagnachmittag, 08.12.2019, ereignete sich zwischen 16.15 Uhr und 16.35 Uhr ein Verkehrsunfall in Birkenfeld, in der Saarstraße. Ein dunkler PKW, Ford Fiesta oder Ford B-Max, beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der unfallflüchtige PKW hat einen beschädigten bzw. defekten rechten Außenspiegel.

Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782-9910.

