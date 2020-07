Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht; Weil im Schönbuch: Wohnhaus zum zweiten Mal durch mögliches Geschoss beschädigt; Sindelfingen: Unfallflucht;

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht

Zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Dienstag 21.15 Uhr kam es in der Lyon-Sussmann-Straße in Böblingen zu einer Unfallflucht. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Mercedes, was zu einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro führte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt im Anschluss fort. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen.

Weil im Schönbuch: Wohnhaus zum zweiten Mal durch mögliches Geschoss beschädigt

Ein Wohnhaus im Gansäckerweg in Weil im Schönbuch wurde am Montag zwischen 09.00 Uhr und 14.30 Uhr erneut durch einen noch unbekannten Täter beschädigt. Das mehrfach verglaste Fenster eines der Zimmer im erste Obergeschoss wies ein Loch in der äußeren Scheibe auf. Das Loch dürfte durch ein Geschoss entstanden sein. Bei einer Absuche des Tatorts konnte jedoch bislang kein Gegenstand aufgefunden werden, der zur Entstehung der Beschädigung geführt haben könnte. Bereits am 05. Juni wurde die Terrassentür dieses Hauses demoliert. Gegen 11.40 Uhr registrierten eine anwesende Bewohnerin sowie eine Nachbarin einen Einschlag in der Tür. Hierdurch war ebenfalls die äußere Glasscheibe durchschlagen worden. Auch im Zusammenhang mit der ersten Tat konnte weder eine Person in der Nähe noch ein passendes Geschoss festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, zu melden.

Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonntag 21.00 Uhr und Montag 14.00 Uhr in der Ulmenstraße in Maichingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte beim Vorbeifahren einen Seat und machte sich anschließend davon. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, nimmt Hinweise entgegen.

