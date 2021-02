Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg/Münchfeld - Einbruchsversuch

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

08.02.2021

Einbrecher versuchten in der Saarstraße in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Der Hausmeister stellte am Montag an einer Tür frische Hebelmarken fest. Ins Innere des Mehrfamilienhauses konnten die bislang unbekannten Täter nicht gelangen. Der genaue Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell