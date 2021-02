Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Reifen zerstochen

Mainz-Oberstadt (ots)

13.02.2021, 23:30 - 14.02.2021, 11:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntagmorgen wurden in der Mainzer Oberstadt durch bislang unbekannte Täter mehrere Autoreifen beschädigt. Eine Fahrzeughalterin stellte am Sonntagmorgen gegen 11:15 Uhr fest, dass drei Reifen ihres Autos platt waren. Insgesamt wurden Reifen von drei Fahrzeugen in der Martin-Luther-Straße mit einem dünnen spitzen Gegenstand zerstochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

