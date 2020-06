Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Geparktes Auto fängt Feuer

Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr fing auf einem Parkplatz in der Carl-Spitzweg-Straße ein Mercedes im Motorraum an zu brennen. Das Feuer griff auf einen daneben stehenden Mercedes über. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 30.000 Euro. Die Besitzer kümmerten sich selbstständig um das Abschleppen.

+++1110677

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell