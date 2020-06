Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Geldbeutel rutscht aus Tasche

Keinem ehrlichen Finder fiel am Montag in Merklingen eine verlorene Geldbörse in die Hände.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr war ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Nellinger Straße beim Einkaufen. Beim den Einkaufswagen fiel ihm ein Chip auf den Boden. Um diesen aufzuheben ging der Mann in die Hocke. Dabei muss ihm die Geldbörse aus der Hose gerutscht sein. Das Fehlen der Geldbörse merkte der Mann, als er an der Kasse bezahlen wollte. Er schaute sofort bei den Einkaufswagen, seine Geldbörse war aber bereits weg. Jetzt ermittelt die Polizei aus Laichingen (Tel. 07333/950960) gegen den unbekannten Dieb.

+++11110046

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell