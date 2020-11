Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Am Mittwoch, den 25.11.2020, kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße "Strandbadweg" in Diez. Die Eigentümer des Hauses wollten dort nach dem Rechten sehen, als Sie zwei männliche Personen auf dem Grundstück feststellten. Nach einer Ansprache liefen die beiden Männer davon. Die Täter hatten zuvor bereits die Hauseingangstür aufgehebelt. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: 17 - 20 Jahre, 170 - 175 cm, kräftige Figur, rundes Gesicht, graue Strickmütze, sprach deutsch ohne Akzent, weißes T-Shirt, darüber eine schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, trug Adiletten und schwarze Strümpfe. Täter 2: 17 - 20 Jahre, 170 - 175 cm, schlanke Figur, schwarze Jacke, schwarze Hose

