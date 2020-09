Polizei Korbach

POL-KB: Willingen: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung im Lagunenbad - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Samstagnachmittag den 22.08.2020 suchten mindestens vier unbekannte Täter das Lagunenbad in Willingen auf. Das Lagunenbad befindet sich in der Umbauphase und ist durch einen Bauzaun gesichert. Die Unbekannten nutzten eine Lücke in der Umzäunung und drangen in den Rutschenbereich ein. Auf der in Funktion befindlichen Wasserrutsche brachten sie Spülmittel aus, um die Rutschgeschwindigkeit zu erhöhen. Durch das aufgebrachte Spülmittel musste das Wasser der Rutsche ausgetauscht und die Rutsche gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Mittels Videoaufzeichnungen konnte zwischenzeitig ermittelt werden, dass die Täter mit einem silbernen Audi A6 mit auffällig großen Felgen und einem blauen VW, älteres Modell Passat oder Jetta, zum Lagunenbad gekommen sind. Das Alter der Täter liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Die Polizei fragt, wer hat an dem Samstagnachmittag einen silbernen Audi A6 oder einen blauen VW Passat oder Jetta vor dem Lagunenbad beobachtet und kann evtl. Angaben zu den Kennzeichen machen? Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

