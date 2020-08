PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Homburg aus besonderem Anlass ++ Brand in der denkmalgeschützten Hofanlage "Oberhof" ++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

25.08.2020, gegen 18:00 Uhr Bad Homburg - Ober-Erlenbach, Burgholzhäuser Straße 2

(SW) Am Dienstagabend wurde von mehreren Anwohnern ein Brand in der "Staatsdomäne Oberhof" gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand ein Gebäude der denkmalgeschützten Hofanlage in Vollbrand. Derzeit werden durch die Feuerwehren der Stadt Bad Homburg, sowie aus den Ortsteilen Löscharbeiten durchgeführt. Nach bisherigen Informationen wurden keine Personen verletzt. Ein Gebäudeteil wurde durch das Feuer zerstört. Die ersten Einschätzungen des Schadens belaufen sich auf ca. 350.000 Euro. Derzeit sind noch die Zufahrtsstraßen zum "Oberhof" vollgesperrt.

