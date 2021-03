Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - 2. Anhänger löst sich von der Zugmaschine und landet im Straßengraben

Verkehrsunfall (ots)

Ein Landwirt befährt am Montag, den 29.03.2021, gegen 14.15 Uhr, mit seinem landwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus Traktor und zwei Anhängern, in Schortens die Alte Bundesstr., aus Richtung Oldenburger Str. kommend, in Fahrtrichtung Jever. Kurz vor dem Erreichen der Kreuzung zur Heinrich-Tönjes-Str. löst sich aus unbekannten Gründen der zweite Anhänger vom Gespann und wird vermutlich nur durch die Hydraulikschläuche weiter mitgezogen. Nach Überfahren der Kreuzung der Bahnhofstraße reißt der Hänger jedoch ab und rollt über den unbefestigten Seitenstreifen neben der Fahrbahn. Der Landwirt bemerkt während der Fahrt den ihn fast rechts überholenden Anhänger, verringert seine Geschwindigkeit und drängt den Anhänger geistesgegenwärtig weiter auf das Grün, wodurch er einen unkontrollierten Ausbruch in den Gegenverkehr verhindert. In der Grundstückszufahrt zum dortigen Möbelhaus kippt der Anhänger schließlich um und verteilt seine Ladung (Kalkdünger) auf der Fahrbahn und dem Seitenfahrstreifen. Der Anhänger wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Ladung wird durch den Landwirt und der Hilfe von Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt Schortens entfernt. Während der Bergungsmaßnahmen, welche gegen 16.00 h beendet ist, wird der Verkehr durch die Polizei einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 5500 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell