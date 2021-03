Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Neuenburg - Polizei Varel sucht Zeugen

Zetel (ots)

Im Zeitraum vom 28.03.2021, 12.00 Uhr, bis zum 30.03.2021, 19.00 Uhr, drangen Unbekannte über die Haustür in ein Einfamilienhaus in der Humboldtstraße/Theodor-Storm-Straße ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell