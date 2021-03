Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210303 - 0253 Frankfurt-Altstadt: 56-Jähriger reißt Wahlplakate ab

Frankfurt (ots)

(dr) Die Polizei hat am gestrigen Dienstag, den 02. März 2021, einen 56 Jahre alten Mann vorübergehend festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Wahlplakate abgerissen zu haben.

Noch während der Tatausführung, gegen etwa 11:15 Uhr, meldeten Zeugen über den Polizeinotruf, wie der spätere Beschuldigte mehrere, in der Altstadt mit Kabelbinder befestigte Wahlplakate, abriss. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es kurz darauf, einen 56-jährigen Mann widerstandslos festzunehmen. Am Weckmarkt, in der Domstraße sowie am Mainkai konnten im Nachhinein insgesamt 12 abgerissene Wahlplakate verschiedener Parteien festgestellt werden.

Dem Festgenommenen, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen wurde, erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

