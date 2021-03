Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210302 - 0250 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(mo) Rund 20.000 EUR Sachschaden entstanden am Montag, den 01. März 2021, gegen 13.45 Uhr, bei einem Trocknerbrand in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Vilbeler Landstraße.

Während des laufenden Betriebs eines Wäschetrockners, der im Badezimmer der Wohnung stand, stellte die Wohnungsinhaberin aus dem Wäschetrockner eine Rauchentwicklung fest. Die Wohnungsinhaberin konnte nicht verhindern, dass sich der Wäschetrockner entzündete und rettete sich auf den Balkon ihrer Wohnung.

Der Brand konnte von der herbeigerufenen Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, da die rund 30 anwesenden Personen alle aus dem Gefahrenbereich gebracht werden konnten.

Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt zum Brand geführt hat.

