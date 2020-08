POL-HS: Pressebericht Nr. 242 der KPB Heinsberg vom 30.August 2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Wassenberg, Einbruch in Wohnung

Zwei unbekannte männliche Personen drangen am Sonntag (30.August), gegen 00.20 Uhr gewaltsam in die Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Breiter Weg ein. Ein Zeuge wurde durch Geräusche geweckt und sah bei der Nachschau an der Dachgeschoßwohnung zwei Personen, die an ihm vorbei aus dem Haus in unbekannte Richtung flüchteten. Ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben: Person 1: kräftige Statur, schwarze Sturmhaube, schwarze Jeanshose, ca. 1.78m groß Person 2: schlanke Statur, schwarze Sturmhaube, helle Jeanshose

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02452-9200 entgegen.

Wassenberg, Motorraddiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Freitag (28.August), 17:45 Uhr und Samstag (29.August), 09:45 Uhr das verschlossen auf der Erkelenzer Straße abgestellte und nicht fahrbereite Motorrad der Marke Honda. Zeugen fanden das ausgebrannte Motorrad am Samstagmorgen in einem in der Nähe des Tatorts befindlichen Waldstück.

Gangelt, PKW-Diebstahl

Am Samstag (29.August), in der Zeit zwischen 04:43 Uhr und 04:59 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter einen in der Gargeneinfahrt eines Hauses an der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen PKW Audi. Sie entfernten sich mit dem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte Birgden. Beim Herausfahren des PKW aus der Garageneinfahrt beschädigten die Täter ein Verkehrszeichen, das auf dem Gehweg im Garageneinfahrtsbereich aufgestellt war. Der PKW müsste durch den Zusammenstoß mit dem Verkehrszeichen hinten links ebenfalls beschädigt sein. Die Tat wurde durch den Geschädigten zunächst nicht bemerkt. Erst als er am Morgen Polizeibeamten vor seinem Haus feststellte, die Ermittlungen zu dem beschädigten Verkehrszeichen durchführten, stellte er den Diebstahl seines Fahrzeuges fest. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf dem Überwachungsvideo wurden zwei dunkel gekleidete männliche Personen festgestellt. Einer der Täter trug eine dunkle Kapuzenmütze und führte eine dunkle Tragetasche mit. Der zweite Täter trug weiße Turnschuhe.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02452-9200 entgegen.

