POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 29.August 2020

Übach-Palenberg, Einbruchsversuch in Imbiss

In der Zeit zwischen Donnerstag (27.August), 19.30 Uhr und Freitag (28.August), 10 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Imbiss an der Straße Am Wasserturm aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht und sie gelangten nicht in die Geschäftsräume.

Übach-Palenberg, Versuchter Sprinter-Diebstahl

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Donnerstag (27.August), 17 Uhr und Freitag (28.August), 06 Uhr auf bislang unbekannte Weise in den Fahrzeuginnenraum eines auf der Heerlener Straße abgestellten Mercedes Sprinter. Im Fahrzeug beschädigten sie das Zündschloss, ließen das Fahrzeug jedoch am Abstellort zurück.

