Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftsräume aufgebrochen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Indem sie die Tür aufhebelten, drangen Unbekannte in Geschäftsräume an der Straße Em Koddes ein. Sie entwendeten daraus mehrere Buddha Statuen sowie Bargeld. Die Tat wurde in der Nacht zu Donnerstag (27. August) begangen.

