Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Krafträder gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Zeugen beobachteten am 27. August (Donnerstag), gegen 11.50 Uhr, zwei bislang unbekannte männliche Personen dabei, wie sie zwei Krafträder von einem Abstellplatz des Berufskollegs an der Straße Berliner Ring aufbrachen und damit wegfuhren. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Einer der Täter war korpulent, zirka 16 bis 21 Jahre alt und hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er war mit einem blauen Pullover, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet und trug einen schwarzen Helm. Der zweite Täter war schlank, ebenfalls etwa 16 bis 21 Jahre alt und wirkte ebenfalls westeuropäisch. Er war mit einer blauen Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Bei der Tat trug er einen weißen Helm. Wer hat die Täter oder ihre Flucht beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell