Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kontrolle des Durchfahrtsverbots auf der BBC-Brücke über 12 Tonnen - Erneut hohe Anzahl an Verstößen festgestellt

Mannheim (ots)

Seit Ende des Jahres 2019 ist die Überfahrt der BBC-Brücke für den Schwerlastverkehr über 12 Tonnen untersagt. Verkehrszählungen der Stadt Mannheim und Erfahrungen der Polizei aus zurückliegenden Kontrollen ergaben, dass sich viele Fahrer von Schwerlastfahrzeugen nicht an die Beschränkungen halten und weiterhin die Brücke nutzen.

Bei drei aufeinanderfolgenden Kontrolltagen des Verkehrsdienstes Mannheim wurden in der Zeit von Dienstag, den 12.05.2020, bis Donnerstag, den 14.05.2020, mehr als 120 Verstöße festgestellt und geahndet. Wir berichteten.

Auch am heutigen Dienstag wurden erneut intensivierte Kontrollen zur Überwachung der geltenden Beschränkung durchgeführt. Dabei wurden in der Zeit von 7 Uhr bis 12.30 Uhr 51 Lkw-Fahrer beanstandet die gegen das Durchfahrtsverbot verstießen. Zudem wurde festgestellt, dass sechs Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnten. In drei Fällen wird gegen die Halter der Fahrzeuge ermittelt, da diese trotz Wissen über die fehlende Fahrerlaubnis die Fahrt zuließen. Insgesamt wurden 20 Sicherheitsleistungen in Gesamthöhe von 3.350 Euro einbehalten.

Auch zukünftig werden die Kontrolle fortgesetzt.

