Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahndungserfolg der Polizei - 17-jähriger Exhibitionist vorläufig festgenommen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Intensive Fahndungsmaßnahmen des Dezernates für Sexualdelikte des Kriminalkommissariats Mannheim führten am Montag gegen 14.00 Uhr zur Festnahme des Verdächtigen, der sich in den vergangenen Wochen im Stadtrandbereich von Schwetzingen in bislang 6 Fällen mehreren Frauen in exhibitionistischer Weise gezeigt hatte. Auf frischer Tat erwischten die engagierten Fahnder in der Nähe des Schlossparkes einen 17-Jährigen aus Schwetzingen, der mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil auf seinem Fahrrad unterwegs war. Seine äußere Erscheinung stimmte mit den Beschreibungen, die die betroffenen Frauen in den jeweiligen Fällen abgegeben hatten, überein. Nach seiner Festnahme wurde der junge Mann zur Polizeidienststelle gebracht. Zu den ihm vorgeworfenen Straftaten äußerte er sich zunächst nicht. Nachdem die ersten polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn werden fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell