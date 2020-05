Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Ladendieb schlägt mit seiner Beute zu und flüchtet - Detektiv verletzt - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Weststadt (ots)

Am Freitagabend wollte ein Ladendetektiv gegen 18:50 Uhr einen Dieb stellen, der ein 5-Liter-Bierfass in seinem Rucksack an der Kasse vorbeigeschmuggelt hatte. Als er den Mann festhalten wollte, schlug dieser mit dem schweren Rucksack so heftig zu, dass er den Detektiv am Oberschenkel verletzte. Trotz einer massiven Prellung gab der Detektiv nicht auf und stellte dem Dieb ein Bein, wobei dieser seine Beute verlor. Dennoch flüchtete der Dieb über die Kaiserstraße in Richtung Ringstraße und entkam.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 25 Jahre alt

- ca. 165-170 cm groß

- schlank bis hager

- schmales Gesicht

- arabisches Aussehen

- schwarze, gelockte mittellange Haare

- bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke und einer engen schwarzen Jeans

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/99-1700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell