Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Baum geprallt

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am 27. August (Donnerstag), gegen 9.15 Uhr, auf der Ägidiusstraße ereignete, wurde ein 29-jähriger Mann leicht verletzt. Er war mit seinem Pkw Alfa Romeo auf der Ägidiusstraße aus Richtung Geilenkirchener Straße kommend in Richtung Oderstraße unterwegs. An der Einmündung Ägidiusstraße/Kantstraße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum und stürzte dadurch auf die Seite. Es gelang dem 29-Jährigen, sich selbstständig aus dem Pkw zu befreien. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen meldeten den Unfall bei der Polizei. Die Beamten mussten feststellen, dass der junge Mann offensichtlich unter der Einwirkung von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell