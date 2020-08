Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 27. August, stellten Zeugen gegen 8 Uhr fest, dass die Eingangstür einer Gaststätte an der Alten Haihover Straße offen stand. Die daraufhin hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass es sich offenbar um einen Einbruch handelte. Die unbekannten Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und mehrere Schubladen und Schränke geöffnet. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell