POL-F: 210302 - 0248 Frankfurt-Rödelheim: Einbrecher knacken Tresor

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Montag stiegen Einbrecher über das Dach in einen Supermarkt in Rödelheim ein. Dort durchbrachen sie eine Wand und schnitten die Rückwand eines Tresors auf. Anschließend entkamen sie unerkannt mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Zwischen 19:30 Uhr am 28.02.21 und 00:15 Uhr am 01.03.21 stiegen die bislang unbekannten Täter über das Dach in den Laden in der Westerbachstraße ein. Drinnen angelangt durchbrachen sie eine Wand, um so die Rückseite eines Tresors zu erreichen. Mit entsprechendem Werkzeug gelang es ihnen, auch dieses Hindernis zu überwinden und anschließend mehrere tausend Euro Bargeld aus dem Geldschrank zu entwenden. Aufgrund der Tatbegehung ist davon auszugehen, dass es mindestens zwei Täter waren. Die Tresorknacker flüchteten über ein angrenzendes Treppenhaus, in das sie über eine leerstehende Wohnung im 1. OG gelangten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 069 / 755-52199 in Verbindung zu setzen.

