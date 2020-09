Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Senior auf offener Straße ausgeraubt

Duisburg (ots)

Am späten Mittwochabend (23. September, 22 Uhr) haben zwei Unbekannte einen 70 Jahre alten Senior auf der Heerstraße ausgeraubt. Sie sprachen ihn an, schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht und ließen auch nicht von ihm ab, als er am Boden lag. Dann stahlen sie seine Geldbörse und flüchteten auf einem Fahrrad. Der Senior kam mit einem Krankenwagen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 0203 2800 an die Polizei.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell