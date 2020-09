Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Lkw stößt gegen geparktes Auto und fährt weiter - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag (21. September, 14:15 Uhr) hat ein unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Gespann beim Abbiegen von der Graustraße in die Grunewaldstraße ein geparktes Auto getroffen und beschädigt. Anschließend setzte der circa 25-jährige Mann am Steuer seine Fahrt fort. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen weißen Lkw gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat 22 sucht weitere Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

