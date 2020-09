Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Streit unter Jugendlichen eskaliert - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche (21) waren in der Nacht zu Samstag (19. September, 1 Uhr) gemeinsam am Töppersee unterwegs, als zwei Autofahrer auf dem Lohfelder Weg an der Wasserskianlage nah an ihnen vorbei fuhren. Darüber echauffierte sich einer aus dem Trio lautstark. Die Wagen wendeten und hielten an. Die Insassen (drei Männer und zwei Frauen) stiegen aus und bedrängten das Trio. Die Männer schlugen dann auf die drei Jugendlichen ein. Die Angegriffenen erlitten Hämatome im Gesicht, einer zog sich zusätzlich eine Beinverletzung zu. Die Schläger gingen anschließend zurück zu den Autos und fuhren davon. Sie sollen circa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen SUV und ein "sportliches" Fahrzeug gehandelt haben.

Für den Duisburger mit der Beinverletzung ging es mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde er operiert. Derzeit ist er nicht vernehmungsfähig.

Das Kriminalkommissariat 35 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg melden können.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell