Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210301 - 0245 Frankfurt-Westend: Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 27. Februar 2021, gegen 07.20 Uhr, war eine 51-jährige Frankfurterin in der Gräfstraße auf ihrer Joggingrunde. Hier traf sie auf einen ihr unbekannten Mann, der sie zunächst ansprach und sie dann verfolgte. Schließlich stieß er sie über ein kleines Mäuerchen in eine dahinter befindliche flach geschnittene Hecke. Dort schlug er immer wieder auf die Frau ein, bis sich ein Zeuge näherte. Nun versuchte er, auch nach diesem zu schlagen, flüchtete dann jedoch. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger noch in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Der Tatverdächtige, ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, gab zwar an, der Geschädigten begegnet zu sein, stritt den Übergriff jedoch ab. Wie er weiter ausführte, stand er unter Drogeneinfluss. Die Geschädigte musste sich in einem Krankenhaus einer ambulanten Behandlung unterziehen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

