Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210228 - 0243 Frankfurt-Sindlingen: Geldautomat erheblich beschädigt

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei bislang unbekannte Täter erschienen am Sonntag, den 28. Februar 2021, gegen 04.00 Uhr, in der Filiale einer Bank in der Sindlinger Bahnstraße.

Gewaltsam öffneten sie die Schiebetür zum Vorraum und gelangten so zu dem Geldautomaten. Mit Schlagwerkzeugen versuchten sie, den Ausgabeautomaten zu öffnen. Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, dass sie auch Gasflaschen mit sich führten, ohne diese jedoch letztlich einzusetzen. Plötzlich brachen sie die Tathandlung aber ab, sammelten ihr gesamtes Werkzeug und verschwanden in unbekannte Richtung. Der so entstandene Sachschaden an dem Automaten beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 EUR.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 175-180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Trainingsjacke mit blauen Streifen auf den Ärmeln, schwarz/weiße Turnschuhe mit weißen Sohlen, schwarze Handschuhe mit einem hellen Emblem auf dem Handrücken, schwarze Mütze. 2. Täter: 175-180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Trainingsjacke mit blauen Streifen auf den Ärmeln, rote Unterbekleidung, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe, schwarze Mütze.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zur Flucht ein Kraftfahrzeug benutzt haben. Wer im Umfeld der Bank entsprechende Beobachtungen gemacht hat, möge sich ebenfalls melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069-75551599 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell