Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Roller gestohlen

53902 Bad Münstereifel-Schönau (ots)

Montagmittag (12.10 Uhr) zeigte ein 68-Jähriger aus Schönau den Diebstahl seines Rollers an. Er hatte sein Zweirad am vergangenen Donnerstag (07.05.2020) in seinem Innenhof des Hauses an der Dorfstraße abgestellt. Vergangenen Samstag hatte er den Diebstahl seines Fahrzeuges festgestellt. Unbekannte hatten offenbar den Innenhof betreten und den Roller gestohlen.

