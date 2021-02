Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210228 - 0240 Frankfurt-Seckbach: Küchenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Rund 8.000 EUR Sachschaden entstanden am Freitag, den 26. Februar 2021, gegen 17.00 Uhr, bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Atzelbergstraße.

Zu dem genannten Zeitpunkt wollte sich die Mieterin der besagten Wohnung ein Steak braten, wobei das Fett in der Pfanne in Brand geriet. Die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über und setzten auch diese in Brand. Als die Frau den Brand entdeckte, brachte sie die brennende Pfanne auf den Balkon. Ein Nachbar, der auf die Flammen aufmerksam geworden war, löschte diese mit einem Pulverlöscher. Die gesamte Küche wurde verrußt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

