POL-F: 210228 - 0238 Frankfurt-Nordend: Sachbeschädigungen an Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Insgesamt neun Fahrzeuge waren zwischen Donnerstag, den 25. Februar 2021, 20.00 Uhr und Freitag, den 26. Februar 2021, 07.50 Uhr, das Ziel eines oder mehrerer Täter. Der oder die Unbekannten beschädigten die Fahrzeuge an Heckscheiben und Türen, indem sie mit einem Gegenstand danach schlugen. Die Autos standen geparkt in der Feldgerichtstraße (VW Tiguan, Opel Grandland, VW Scirocco, Ford Focus, Audi A3, Mercedes-Benz B200), der de-Bary-Straße (VW Polo), dem Kühhornshofweg (VW Golf) und der Winterbachstraße (Alfa Romeo). Der hierbei insgesamt entstandene Sachschaden an den Kraftfahrzeugen dürfte sich auf mehrere tausend EUR beziffern.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

