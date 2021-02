Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210228 - 0242 Frankfurt-Bornheim: Weiterer Raub auf Wettbüro

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 27. Februar 2021, gegen 19.50 Uhr, ereignete sich ein weiterer Raub auf ein Wettbüro. Ein bislang unbekannter Täter betrat zu dem genannten Zeitpunkt das Wettbüro in der Mainkurstraße durch den Hintereingang und bedrohte den 34-jährigen Angestellten sowie die vier zur Tatzeit anwesenden Kunden mit einer Schusswaffe. Der Angestellte musste anschließend das Bargeld in eine vom Täter mitgebrachte Plastiktüte packen.

Mit seiner Beute (mehrere tausend EUR) verschwand der Täter wieder durch den Hinterausgang in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

180-185 cm groß, schmale Gestalt. Blaue Augen, maskiert mit Skimaske. Trug eine schwarze Trainingsjacke mit blauen Ärmeln. Sprach Deutsch mit südosteuropäischem Akzent.

Auch in diesem Fall bittet die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-75551299 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell