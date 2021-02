Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210228 - 0239 Frankfurt-Rödelheim: Raub auf Wettbüro

Frankfurt (ots)

(fue) Mehrere hundert EUR waren die Beute eines bislang unbekannten Räubers, der am Freitag, den 26. Februar 2021, gegen 15.00 Uhr, in einem Wettbüro im Hausener Weg erschien.

Mit einer Schusswaffe bedrohte der Täter die beiden Mitarbeiterinnen (30 und 38 Jahre alt) und veranlasste sie so, die Kasse zu öffnen. Daraus entnahm er das Bargeld, steckte es in seine Jackentasche und flüchtete.

Ein Anwohner konnte sehen, wie eine Person, auf die die Täterbeschreibung zutraf, in einen in der Hattsteiner Straße mit laufendem Motor wartenden Wagen zustieg. Die beiden in dem Fahrzeug befindlichen Insassen entfernten sich mit der schwarzen Limousine in Richtung der Alexanderstraße.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und 160-165 cm groß. Trug eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Baseballmütze und eine Nasen- und Mundbedeckung. Schwarze Jacke, dunkle Hose, helle Handschuhe und schwarze Schuhe.

Zeugen, die Angaben machen können, welche in Zusammenhang mit der Tat stehen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Frankfurt unter der Telefonnummer 069-75551299 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell