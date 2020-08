Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen Beverungen - Haarbrück, L 838, 08.08.2020, 18.20 Uhr

Beverungen (ots)

Eine Gruppe Motorradfahrer war auf der L 838 von Haarbrück in Richtung Beverungen unterwegs. Ein 69 jähriger Motorradfahrer aus dieser Gruppe kam aus bisher unbekannten Gründen in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Hierbei zog sich der Mann aus Thedinghausen schwere Verletzungen zu und wurde mit einem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An der Yamaha entstand ein Schaden von ca. 2.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L 838 zwischen Haarbrück und Beverungen ca. 1 Stunde gesperrt.

