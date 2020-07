Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Sprinter rollt gegen Pkw (29.07.2020)

Singen (ots)

Selbständig machte sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein in der Straße "Rebsteig" geparkter Sprinter. Der Opel rollte trotz angezogener Handbremse rückwärts auf einen hinter dem Sprinter geparkten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 4.000 Euro.

