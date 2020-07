Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro (29.07.2020)

Konstanz (ots)

Ein Schaden von rund 2.000 Euro hat am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Grießeggerstraße eine 81-jährige Honda-Fahrerin verursacht, die aufgrund von Unachtsamkeit einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota streifte. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Schweigler/Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell