Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen Vorstadt) Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (28.07.2020)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 55 Jahre alte Lenker eines Pedelecs, der am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Dornierstraße in die Christian-Scheerer-Straße auf der Linksabbiegespur wartete und hierbei durch den 73 Jahre alten Lenker eines Toyota Corolla am Hinterrad angefahren wurde. Der 73-Jährige war aus der Dornierstraße aus Richtung der dortigen Lebensmittelmärkte an die Einmündung herangefahren und hatte hierbei den Fahrradfahrer offensichtlich übersehen. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn gestoßen. Sein Pedelec wurde leicht beschädigt. Der Einsatz eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich.

