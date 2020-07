Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer (28.07.2020)

Immendingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 69-jährige Lenker eines Motorrollers beim Zusammenstoß mit dem Lkw eines 66 Jahre alten Lkw-Lenkers am Dienstagvormittag gegen 08.45 Uhr in der Straße "Im Gewerbepark". Die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer ereignete sich im Zusammenhang mit einem Abbiegevorgang aus einer Seitenstraße am Ende der genannten Straße. Der vorfahrtsberechtigte aus der Seitenstraße herausfahrende Rollerfahrer stürzte im Anschluss an den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Motorroller des 69-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

